2019-01-28T22:42:52+03:00
Общество

На следующей неделе начнётся регистрация для участия в "Лыжне России" в Тверской области

Спортивный праздник ежегодно объединяет профессионалов и любителей лыжного спорта от мала до велика
Виктория ТУШКОВА
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Гонка состоится 9 февраляГонка состоится 9 февраляФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Регистрация участников «Лыжни России-2019» в Тверской области пройдёт с 5 по 8 февраля. Сама гонка состоится в Твери, на площадке возле дома 109 по Октябрьскому проспекту, 9 февраля.

Для участия необходимо представить в комиссию по допуску к соревнованиям следующие документы:

- паспорт или свидетельство о рождении;

- полис обязательного медицинского страхования;

- медицинское заключение о допуске к Лыжне.

Комиссия будет работать с 10:00 до 17:00 по адресу г. Тверь, Комсомольский проспект, дом 4/4, кабинет 512.

По сообщению правительства Тверской области в 2019 году общее количество участников лыжного забега составит более 7000 человек.

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