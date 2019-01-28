На следующей неделе начнётся регистрация для участия в "Лыжне России" в Тверской области
Регистрация участников «Лыжни России-2019» в Тверской области пройдёт с 5 по 8 февраля. Сама гонка состоится в Твери, на площадке возле дома 109 по Октябрьскому проспекту, 9 февраля.
Для участия необходимо представить в комиссию по допуску к соревнованиям следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- медицинское заключение о допуске к Лыжне.
Комиссия будет работать с 10:00 до 17:00 по адресу г. Тверь, Комсомольский проспект, дом 4/4, кабинет 512.
По сообщению правительства Тверской области в 2019 году общее количество участников лыжного забега составит более 7000 человек.