2019-01-28T19:10:45+03:00
Происшествия

Мужчинах убил своего знакомого во время драки ударом в глаз в Тверской области

Суд отправил его в колонию на пять лет
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Потерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмыПотерпевший скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Тверской области в силу вступило наказание, которое Бологовский городской суд назначил местному жителю за убийство приятеля.

В ноябре 2017 года двое пьяных мужчин повздорили в одном из местных баров. Обвиняемый во время драки сильно ударил своего друга кулаком в лицо. В результате пострадавший получил опасные для жизни повреждения головного мозга. Он скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

В пресс-службе суда рассказали, что мужчина признаю свою вину лишь частично. Он раскаялся в содеянном, заявив, что причинил тяжкий вред здоровью приятелю ненамеренно.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обвиняемый подавал апелляцию. Но судебная коллегия по уголовным делам Тверского областного суда оставила приговор без изменений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Твери приглашают посетить организационное собрание проекта «Никто не забыт, ничто не забыто»
В рамках операции "Снегоход" в Тверской области выявлено 108 нарушений
Молодая мать из Тверской области заплатит штраф за фиктивную прописку иностранцев
Бутылку вина и крабовые палочки у всех на глазах похитил в магазине нетрезвый житель Тверской области
Минюстом Республики Крым и Севастополя будет руководить бывший глава избиркома Тверской области Валерий Песенко
Опасные сосульки угрожают пешеходам в центре Твери
21-летний рецидивист ограбил своего собутыльника во время застолья в Тверской области
В Тверской области кадровые перестановки: в Бологовском районе выбрали главу, а в Пеновском - глава ушел в отставку
Повреждение водопровода на улице Хрустальная в Твери ликвидировали
Обнаружены единичные случаи заболевания в Тверской области вирусом гриппа А и В
18 лет колонии получил житель Тверской области за насильственные действия сексуального характера с ребенком
Названы победители первенства Тверской области по шахматам среди детей до 9 лет