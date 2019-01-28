Мужчинах убил своего знакомого во время драки ударом в глаз в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:10 2019-01-28T19:10:45+03:00

Суд отправил его в колонию на пять лет

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В Тверской области в силу вступило наказание, которое Бологовский городской суд назначил местному жителю за убийство приятеля.

В ноябре 2017 года двое пьяных мужчин повздорили в одном из местных баров. Обвиняемый во время драки сильно ударил своего друга кулаком в лицо. В результате пострадавший получил опасные для жизни повреждения головного мозга. Он скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

В пресс-службе суда рассказали, что мужчина признаю свою вину лишь частично. Он раскаялся в содеянном, заявив, что причинил тяжкий вред здоровью приятелю ненамеренно.

Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обвиняемый подавал апелляцию. Но судебная коллегия по уголовным делам Тверского областного суда оставила приговор без изменений.