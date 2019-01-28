Жителей Твери приглашают посетить организационное собрание проекта «Никто не забыт, ничто не забыто»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-01-28T18:23:49+03:00

Всех желающих организаторы будут ждать с 16:00 до 19:00 Фото: Альберт БОЙКОВ

Изменить размер текста: A A

В Твери завтра, 29 января состоится презентация и организационное собрание регионального историко-патриотического проекта "Никто не забыт, ничто не забыто". Место встречи - аудитории 137 Тверской городской думы (улица Советская, 34).

Всех желающих организаторы будут ждать с 16:00 до 19:00.

Проект помогает создать в Тверской области интерактивную карту воинских памятников, мемориалов, мест захоронения солдат, погибших в Великой Отечественной войне. С ее помощью можно составить маршруты по местам боевых сражений и почтить память погибших.

Также запланированы события, направленных на сохранение исторической памяти о героях и событиях Второй мировой войны. Еще в рамках проекта формируются волонтерские бригады, которые помогут ухаживать за памятниками воинам и могилами ветеранов.