В рамках операции "Снегоход" в Тверской области выявлено 108 нарушений

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-28T17:52:12+03:00

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Рейды в рамках операции «Снегоход» организуются с целью профилактики нарушений правил эксплуатации внедорожной мототехники.

Операция проходит в Тверской области с 5 января по 28 февраля 2019 года. В её рамках уже проведено 140 профилактических рейдов, в ходе которых проверено 718 единиц внедорожной мототехники. По сообщению пресс-службы регионального правительства, выявлено 108 нарушений правил эксплуатации внедорожной мототехники, к административной ответственности привлечено 107 водителей и одно должностное лицо. Сотрудниками Гостехнадзора выявлен и один похищенный снегоход.

В Конаковском районе зарегистрировано свыше 660 единиц внедорожной мототехники. Профилактический рейд в районе провели специалисты регионального Гостехнадзора совместно с представителями ГИМС, правоохранительными органами, судеьными приставами. Было проверено 19 снегоходов, выявлено 9 нарушений, по результатам которых открыты дела об административных правонарушениях.