2019-01-28T17:52:12+03:00
Общество

В рамках операции "Снегоход" в Тверской области выявлено 108 нарушений

Очередной рейд прошёл в Конаковском районе
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В Конаковском районе сейчас зарегистрировано свыше 660 единиц внедорожной мототехникиВ Конаковском районе сейчас зарегистрировано свыше 660 единиц внедорожной мототехникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Рейды в рамках операции «Снегоход» организуются с целью профилактики нарушений правил эксплуатации внедорожной мототехники.

Операция проходит в Тверской области с 5 января по 28 февраля 2019 года. В её рамках уже проведено 140 профилактических рейдов, в ходе которых проверено 718 единиц внедорожной мототехники. По сообщению пресс-службы регионального правительства, выявлено 108 нарушений правил эксплуатации внедорожной мототехники, к административной ответственности привлечено 107 водителей и одно должностное лицо. Сотрудниками Гостехнадзора выявлен и один похищенный снегоход.

В Конаковском районе зарегистрировано свыше 660 единиц внедорожной мототехники. Профилактический рейд в районе провели специалисты регионального Гостехнадзора совместно с представителями ГИМС, правоохранительными органами, судеьными приставами. Было проверено 19 снегоходов, выявлено 9 нарушений, по результатам которых открыты дела об административных правонарушениях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчинах убил своего знакомого во время драки ударом в глаз в Тверской области
Жителей Твери приглашают посетить организационное собрание проекта «Никто не забыт, ничто не забыто»
Молодая мать из Тверской области заплатит штраф за фиктивную прописку иностранцев
Бутылку вина и крабовые палочки у всех на глазах похитил в магазине нетрезвый житель Тверской области
Минюстом Республики Крым и Севастополя будет руководить бывший глава избиркома Тверской области Валерий Песенко
Опасные сосульки угрожают пешеходам в центре Твери
21-летний рецидивист ограбил своего собутыльника во время застолья в Тверской области
В Тверской области кадровые перестановки: в Бологовском районе выбрали главу, а в Пеновском - глава ушел в отставку
Повреждение водопровода на улице Хрустальная в Твери ликвидировали
Обнаружены единичные случаи заболевания в Тверской области вирусом гриппа А и В
18 лет колонии получил житель Тверской области за насильственные действия сексуального характера с ребенком
Названы победители первенства Тверской области по шахматам среди детей до 9 лет