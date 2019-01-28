Молодая мать из Тверской области заплатит штраф за фиктивную прописку иностранцев

СЕГОДНЯ 17:50 2019-01-28T17:50:36+03:00

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Жительница Лесного района Тверской области заплатит штраф за фиктивную прописку иностранцев на своей жилплощади.

Было установлено, что в августе 2018 года 43-летняя собственница помещения поставила на учет в своей квартире шесть иностранцев, заранее зная при этом, что место для жительства им предоставлять не будет. Во время суда женщина признала вину и полностью раскаялась, кроме того выяснилось, что у нее есть малолетний ребенок.

Как сообщает прокуратура Тверской области, женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.