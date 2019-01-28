2019-01-28T17:42:00+03:00
Происшествия

Бутылку вина и крабовые палочки у всех на глазах похитил в магазине нетрезвый житель Тверской области

Схватив облюбованный им товар, мужчина дал дёру
Виктория ТУШКОВА
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Протрезвев, грабитель подписал явку с повиннойПротрезвев, грабитель подписал явку с повиннойФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Дело о грабеже, а именно так было квалифицировано совершённое преступление, рассматривал Кувшиновский районный суд.

Будучи нетрезвым, незадачливый грабитель зашёл в магазин одной известной торговой сети. Там взял бутылку вина, упаковку крабовых палочек и, не заплатив, направился к выходу. Это увидел директор магазина и попытался остановить нетрезвого гражданина. Но тот пустился бежать.

- Осознавая, что его противоправное деяние было обнаружено работником магазина, от доведения преступного умысла не отказался и с похищенным выбежал из магазина, тем самым совершив грабёж имущества, - сообщает пресс-служба Кувшиновского районного суда. - В результате преступных действий Шестопалова А. Б. магазину был причинён материальный ущерб на общую сумму 194 рубля 55 копеек.

Впоследствии, раскаявшись, мужчина признал себя виновным и во всём сознался, а ущерб возместил. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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