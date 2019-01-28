Минюстом Республики Крым и Севастополя будет руководить бывший глава избиркома Тверской области Валерий Песенко

СЕГОДНЯ 17:38 2019-01-28T18:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

28 января в Совете министров Крыма представили нового руководителя управления Министерства юстиции Российской Федерации по РК и городу Севастополю Валерия Песенко.

- Надеюсь, что назначенный руководитель как можно быстрее войдет в работу, найдет поддержку от правительства Крыма и сможет полноценно решать задачи, которые стоят перед нашим управлением в Республике Крым, — представил нового начальник управления замминистра юстиции РФ Али Алханов, - сообщает пресс-служба главы Республики.

Глава Крыма Сергей Аксёнов пожелал новому руководителю успехов в работе, выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве и отметил, что власти Республики работают над тем, чтобы "установить более плотный рабочий контакт" с региональным управлением Министерства юстиции России.

Напомним, в 2007 году Валерий Николаевич возглавил избирком Тверской области. Чуть позже стал президентом футбольного клуба "Волга", но в 2011 году покинул эти посты. Затем занимал должность заместителя руководителя аппарата ЦИК России. В последнее время руководил одним из коммерческих банков.

Валерий Песенко - боевой офицер ФСБ в отставке, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Неоднократно принимал участие в военных действиях, удостоен боевых наград. Награжден именным оружием Президента России. С августа 2005 года по апрель 2007 года работал секретарём Совета безопасности, стал одним из разработчиков современной системы безопасности Тверской области.

Также Валерий Песенко был частым гостем "Комсомольской правды", консультировал по многим вопросам, касающимся антитеррористической безопасности.