Опасные сосульки угрожают пешеходам в центре Твери

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-28T17:13:17+03:00

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В Твери сосульки вновь угрожают жителям. На этот раз следователи СК проверяют информацию о наледи, которую не убирают с крыш домов по улицам Симеоновской, Андрея Дементьева, Новоторжской, набережной Степана Разина и по бульвару Радищева. Сосульки, которые свисают с крыш, в случае падения могут нанести серьезные травмы пешеходам.

Во время доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников управляющих компаний на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, и должностных лиц администрации города.

- Следственное управление с начала зимы неоднократно реагировало на существенные упущения в данной деятельности УК и организовывало проведение процессуальных проверок по фактам ненадлежащего оказания услуг, ставящих под угрозу жизнь людей, - сообщили в пресс-службе ведомства.