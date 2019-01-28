21-летний рецидивист ограбил своего собутыльника во время застолья в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-28T16:40:24+03:00

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В Тверской области ограбили 67-летнего мужчину. Пенсионер обратился за помощью к полицейским и рассказал, что в день происшествия выпивал с малознакомым молодым человеком. Во время застолья произошла ссора, и злоумышленник достал нож. Угрожая им пенсионеру, он забрал деньги и скрылся.

Искать молодого человека отправились патрульные экипажи, наряды оперативных служб, а также кинологи. Удержать его удалось в ближайшее время.

- Злоумышленником оказался безработный, ранее уже судимый 21-летний житель Вышневолоцкого района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

За «Разбой» парню грозит лишения свободы до десяти лет. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.