В Тверской области кадровые перестановки: в Бологовском районе выбрали главу, а в Пеновском - глава ушел в отставку

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-28T16:13:40+03:00

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28 января стало известно об изменениях в руководстве двух муниципальных образований Тверской области.

В Бологовском районе местное собрание депутатов единогласно утвердило в должности главы муниципалитета Геннадия Ломаку. Он набрал максимальное количество баллов – 15 из 15. Сегодня 28 января Геннадий Ломака принес присягу и официально вступил в должность.

Ранее он был исполняющим обязанности главы Бологовского района, сменив на этом посту Александра Козлова. А перед этим Ломака занимал должность заместителя главы администрации Твери по вопросам ЖКХ, жилищной политики, архитектуры и строительства. Но через год он покинул этот пост по собственному желанию.

Вторая замена произошла в Пеновском районе. Свои полномочия добровольно сложил глава района Владимир Худяков, который занимал эту должность с ноября 2004 года.

Временно исполняющим обязанности главы назначен Владимир Морозов. Ранее он руководил районной больницей, а накануне был назначен первым заместителем главы муниципалитета.