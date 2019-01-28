2019-01-28T15:31:59+03:00
Недвижимость

Повреждение водопровода на улице Хрустальная в Твери ликвидировали

Холодную воду уже пустили в дома
Виктория ЖУКОВА
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Воду жителям далиВоду жителям далиФото: Елена РАКОВА
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К 14:00 было восстановлено холодное водоснабжение в дома на улице Хрустальная в Твери. Специалисты «Тверь Водоканал» успели к этому времени заменить фрагмент трубы и ликвидировать повреждение водопровода.

Напомним, прорыв произошел вечером 27 января. Вода вылилась на улицу и затопила двор. На место происшествие коммунальщики приехали ночью, но не смогли начать работы из-за риска повреждения линии электропередач, которая находится рядом с повреждённой трубой.

Также подача холодной воды была восстановлено в центре Твери. Там работы проходили на пересечении Студенческого переулка и улицы Симеоновская.

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