Обнаружены единичные случаи заболевания в Тверской области вирусом гриппа А и В

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-28T15:10:02+03:00

При этом количество заболевших по-прежнему мало

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В Тверской области специалисты продолжают следить за заболеваемостью ОРВИ и гриппом. На минувшей неделе было выявлено 7,8 тысяч случаев проявлений инфекции верхних и нижних дыхательных путей.

Этот показатель выше предыдущей недели на 12 %. Но при этом, как в целом по области, так и по каждому муниципалитету, эпидемический порог заболеваемости пока не превышен.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что при лабораторном обследовании заболевших были выделены в основном вирусы негриппозной этиологии. Однако отмечены единичные случаи заболевания гриппом А и В.