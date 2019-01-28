Обнаружены единичные случаи заболевания в Тверской области вирусом гриппа А и В
При этом количество заболевших по-прежнему мало
Будьте здоровы!Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Тверской области специалисты продолжают следить за заболеваемостью ОРВИ и гриппом. На минувшей неделе было выявлено 7,8 тысяч случаев проявлений инфекции верхних и нижних дыхательных путей.
Этот показатель выше предыдущей недели на 12 %. Но при этом, как в целом по области, так и по каждому муниципалитету, эпидемический порог заболеваемости пока не превышен.
В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что при лабораторном обследовании заболевших были выделены в основном вирусы негриппозной этиологии. Однако отмечены единичные случаи заболевания гриппом А и В.