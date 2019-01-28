2019-01-28T14:32:12+03:00
Происшествия

18 лет колонии получил житель Тверской области за насильственные действия сексуального характера с ребенком

Он совершил 17 преступных эпизодов
Виктория ЖУКОВА
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18 лет мужчина проведет в колонии18 лет мужчина проведет в колонииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области Нелидовский городской суд признал мужчину виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с ребенком, который не достиг 14-летнего возраста. Вина мужчины была доказана по 17 эпизодам. Уголовное дело слушали на закрытом судебном заседании.

В пресс-службе суда сообщили, что злоумышленник по итогу получил 18 лет колонии строгого режима. Также после освобождения мужчина будет год ограничен в свободе. Это значит, что он не сможет переезжать или уезжать без согласия специализированного государственного органа, а также обязан являться два раза в месяц для регистрации.

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