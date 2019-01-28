Названы победители первенства Тверской области по шахматам среди детей до 9 лет

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-28T14:01:23+03:00

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Тверь в минувшие выходные принимала первенство области по русским шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Состязания проходили в шахматно-шашечном центре «Блиц» в течение трех дней. Приехали туда для участия 36 мальчиков и 12 девочек.

В областном спорткомитете сообщили имена победителей. Первые места заняли Смялковский Георгий и Мухамедшина Амелия, которые набрали шесть с половиной и шесть очков соответственно.

Следом за ними оказались Гуляев Артем и Ежкова Вероника. Последними на пьедестал почета вступили Лапшин Виктор и Егорова Елизавета.