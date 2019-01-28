2019-01-28T14:01:23+03:00
Спорт

Названы победители первенства Тверской области по шахматам среди детей до 9 лет

Юные спортсмены-интеллектуалы показали себя в минувшие выходные
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Дети развивают свои интеллектуальные способности, играя в шахматыДети развивают свои интеллектуальные способности, играя в шахматыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Тверь в минувшие выходные принимала первенство области по русским шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Состязания проходили в шахматно-шашечном центре «Блиц» в течение трех дней. Приехали туда для участия 36 мальчиков и 12 девочек.

В областном спорткомитете сообщили имена победителей. Первые места заняли Смялковский Георгий и Мухамедшина Амелия, которые набрали шесть с половиной и шесть очков соответственно.

Следом за ними оказались Гуляев Артем и Ежкова Вероника. Последними на пьедестал почета вступили Лапшин Виктор и Егорова Елизавета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области кадровые перестановки: в Бологовском районе выбрали главу, а в Пеновском - глава ушел в отставку
Повреждение водопровода на улице Хрустальная в Твери ликвидировали
Обнаружены единичные случаи заболевания в Тверской области вирусом гриппа А и В
18 лет колонии получил житель Тверской области за насильственные действия сексуального характера с ребенком
Автомобилистка сбила пожилую женщину на «зебре» в Тверской области
За прошедшие выходные в Твери выпала треть месячной нормы снега
После снегопадов дороги Тверской области чистили 370 единиц спецтехники
Автобус из Тверской области опрокинулся под Вологдой
Водитель ВАЗа не справился с управлением, врезался в фуру и протаранил легковушку в Тверской области
Несовершеннолетний ребенок пострадал в аварии на трассе М-10 в Тверской области
Обладатель джипа погиб на трассе М-9 Тверской области
На время ремонта для жителей Соминки в Твери установили цистерну с питьевой водой
75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда отметили в Твери митингом, концертом и тематической акцией
Предприятие в Тверской области скрыло от прокуратуры несчастный случай, в результате которого погибла женщина
Центр и Заволжье в Твери остались без холодной воды
Легковушка протаранила ГАЗель в Твери
Более 6 700 ярмарок прошло в Тверской области в 2018 году
Отключения электроэнергии ожидаются в отдельных домах всех районов Твери
Травмпункты Твери ежедневно принимают в среднем 135 человек
В Твери в районе Соминки прорвало трубу и заливает территорию детского сада
На 10-летнего мальчика упала сосулька с крыши дома в Твери
В ДТП в Тверской области при лобовом столкновении погибли водители машин
И лопата не лишняя: Тверь чистят от снега всеми возможными средствами
Оказалось, что все жители Твери хотят в Арктику