Автомобилистка сбила пожилую женщину на «зебре» в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-28T13:23:23+03:00

Авария произошла в светлое время суток

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В Конаково Тверской области сбили пожилую женщину. 50-летняя автомобилистка ехала по проспекту Ленина 27 января в 12:30 сторону улицы Энергетиков по крайней левой полосе.

Она не заметила пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №12.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 72-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.

Всего в Тверской области в минувшие выходные произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли и 19 получили травмы.