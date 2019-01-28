2019-01-28T13:23:23+03:00
Происшествия

Автомобилистка сбила пожилую женщину на «зебре» в Тверской области

Авария произошла в светлое время суток
Виктория ЖУКОВА
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72-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу72-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Конаково Тверской области сбили пожилую женщину. 50-летняя автомобилистка ехала по проспекту Ленина 27 января в 12:30 сторону улицы Энергетиков по крайней левой полосе.

Она не заметила пенсионерку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №12.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 72-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.

Всего в Тверской области в минувшие выходные произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли и 19 получили травмы.

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