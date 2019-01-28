За прошедшие выходные в Твери выпала треть месячной нормы снега

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-28T13:41:48+03:00

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С 11 часов 26 января до утра 27-го в Твери шел снег. Он то затихал, то вновь начинался. На улицах города все дни работала техника, особенно усиленно в ночь на понедельник. Расчищать дворы самостоятельно выходили и активные горожане.

И все-таки с утра понедельника на радио «Комсомольская правда» жители города отмечали: если дороги и тротуары в норме, то дворы почищены плохо.

С вопросом, сколько же всего снега выпало за два дня, «Комсомолка» обратилась в Тверской гидрометеоцентр.

- Если не вдаваться в подробности по районам, то в общей сложности в регионе выпала треть месячной нормы осадков. Говорить, что это коллапс, не стоит. Напротив, сейчас стоит отличная зимняя снежная погода, - прокомментировала начальник метеопрогнозов Нонна Рудольфовна Меньшакова.

Отметим, что, согласно статистике, в январе за всю зиму выпадает 39% снега. Всего же в этом месяце снежными (когда идет снег. - Ред.) считаются 23 дня.