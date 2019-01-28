После снегопадов дороги Тверской области чистили 370 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-28T12:39:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверскую область в минувшие выходные буквально завалило снегом. В воскресение, 28 января расчищать дороги регионального и межмуниципального значения вышли 370 единиц техники. Среди них было 75 автогрейдеров, 161 комбинированная дорожная машина, 90 тракторов с навесным оборудованием и другой специализированный транспорт. В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

О затруднениях движения транспорта можно сообщить в Дирекцию территориального дорожного фонда Тверской области по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

За состояние улично-дорожной сети Твери отвечает администрация города, федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» – ФКУ Упрдор «Россия», скоростной автодороги М-11 – ГК «Автодор», улично-дорожной сети муниципалитетов - администрации соответствующих районов.