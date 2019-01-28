2019-01-28T12:13:58+03:00
Происшествия

Автобус из Тверской области опрокинулся под Вологдой

Есть пострадавшие
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Место аварии автобуса Фото: vk.com/УСТЮЖНА|LIFE|NEWS/ Александр СизовМесто аварии автобуса Фото: vk.com/УСТЮЖНА|LIFE|NEWS/ Александр Сизов
Изменить размер текста:

Автобус, который ехал из Весьегонска Тверской области в Санкт-Петербург попал в аварию на 316 километре автодороги "Вологда - Новая Ладога". Произошло это 27 января около 14:00.

По предварительным данным, водитель автобуса "Вольво" не смог справиться с управлением. В результате транспортное средство съехал в кювет и перевернулось на бок.

Местный новостной портал vologda.ru сообщает, что на момент аварии в салоне ехали 30 пассажиров. Минимум двое из них получили травмы. Помощь на месте аварии пострадавшим оказывали сотрудники ДПС и водители, которые проезжали мимо по трассе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После снегопадов дороги Тверской области чистили 370 единиц спецтехники
Водитель ВАЗа не справился с управлением, врезался в фуру и протаранил легковушку в Тверской области
Несовершеннолетний ребенок пострадал в аварии на трассе М-10 в Тверской области
Обладатель джипа погиб на трассе М-9 Тверской области
На время ремонта для жителей Соминки в Твери установили цистерну с питьевой водой
75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда отметили в Твери митингом, концертом и тематической акцией
Предприятие в Тверской области скрыло от прокуратуры несчастный случай, в результате которого погибла женщина
Центр и Заволжье в Твери остались без холодной воды
Легковушка протаранила ГАЗель в Твери
Более 6 700 ярмарок прошло в Тверской области в 2018 году
Отключения электроэнергии ожидаются в отдельных домах всех районов Твери
Травмпункты Твери ежедневно принимают в среднем 135 человек
В Твери в районе Соминки прорвало трубу и заливает территорию детского сада
На 10-летнего мальчика упала сосулька с крыши дома в Твери
В ДТП в Тверской области при лобовом столкновении погибли водители машин
И лопата не лишняя: Тверь чистят от снега всеми возможными средствами
Оказалось, что все жители Твери хотят в Арктику