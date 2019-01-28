Автобус из Тверской области опрокинулся под Вологдой

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-28T12:13:58+03:00

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Автобус, который ехал из Весьегонска Тверской области в Санкт-Петербург попал в аварию на 316 километре автодороги "Вологда - Новая Ладога". Произошло это 27 января около 14:00.

По предварительным данным, водитель автобуса "Вольво" не смог справиться с управлением. В результате транспортное средство съехал в кювет и перевернулось на бок.

Местный новостной портал vologda.ru сообщает, что на момент аварии в салоне ехали 30 пассажиров. Минимум двое из них получили травмы. Помощь на месте аварии пострадавшим оказывали сотрудники ДПС и водители, которые проезжали мимо по трассе.