Водитель ВАЗа не справился с управлением, врезался в фуру и протаранил легковушку в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-28T12:05:08+03:00

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В Тверской области отечественная легковушка врезалась в фуру. Авария произошла 27 января в 17:00 на 12 километре автодороги Тверь-Ржев.

31-летний водитель не справился с управлением ВАЗ 21112 и выехал на встречную полосу. Там он врезался в автомобиль «Вольво» с полуприцепом цистерной, которым управлял 34-летний мужчина. От удара легковушку откинуло в «Форд Куга», за рулем которого ехала 42-летняя женщина.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что травмы в результате аварии получили водитель и 30-летняя пассажирка отечественной легковушки. Женщина ехала на переднем сиденье и была пристегнула ремнем безопасности.