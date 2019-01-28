2019-01-28T11:40:44+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний ребенок пострадал в аварии на трассе М-10 в Тверской области

В момент аварии потерпевший был пристегнут ремнем безопасности
Альберт БОЙКОВ
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Потерпевшим понадобилась госпитализацияПотерпевшим понадобилась госпитализацияФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В воскресенье, 27 января, на 322 км трассы М-10 «Россиия», проходящей через Вышневолоцкий район Тверской области, произошла авария, в результате которой пострадал 17-летний ребенок. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 17:30.

Полицейские выяснили, что 39-летняя обладательница «Toyota Highlander» не справилась с управлением и выехав на встречную полосу врезалась в фуру «Volvo».

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина попала с травмами в больницу. Кроме того, госпитализация понадобилась 17-летнему ребенку, которые в момент аварии находился на переднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности.

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