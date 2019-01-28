2019-01-28T11:19:34+03:00
Происшествия

Обладатель джипа погиб на трассе М-9 Тверской области

Авария произошла по вине водителя фуры
Альберт БОЙКОВ
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Водитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 27 ноября, на 279 км трассы М-9 «Балтия» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 73-летний мужчина. Авария случилась, когда на часах было 12:10.

Полицейские выяснили, что 48-летний водитель фуры «Scania 124» не справился с управлением после чего выехал на встречную полосу, где в резался в «Range Rover».

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 73-летний водитель джипа погиб на месте аварии от полученных травм. Кроме того, в больницу с различными травмами был доставлен его 51-летний пассажир.

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