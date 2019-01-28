На время ремонта для жителей Соминки в Твери установили цистерну с питьевой водой

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-28T11:13:30+03:00

Коммунальщики должны устранить дефект как можно быстрее

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В Твери вечером 27 января на улице Хрустальная произошло серьезное повреждение на водопроводе. Вода затопила тротуары и территорию детского сада.

Коммунальщики приступили к работам ночью, но обнаружили, что рядом с повреждённым участком проходит воздушная линия электропередач. Из-за риска её повреждения в темноте, работы были отложены до утра.

В настоящее время подачу холодной воды отключили в двух жилых домах по улице Хрустальная.

- В целях обеспечения граждан холодной водой у дома №41 корпус 1 по улице Хрустальная установлена цистерна с питьевой водой, - сообщили в администрации Твери.