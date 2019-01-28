75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда отметили в Твери митингом, концертом и тематической акцией

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-28T11:06:14+03:00

В память о страшных днях блокады юные патриоты провели на посту 75 минут под сильным снегопадом Фото: администрация Твери

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В Твери 27 января прошли торжественные мероприятия в честь 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На почетный «Пост №1» заступили воспитанники военно-патриотического клуба «Сокол». В память о страшных днях блокады юные патриоты провели на посту 75 минут. Жители Твери провели торжественный митинг и возложили цветы к Обелиску Победы.

Всего в городе прошло 40 тематических мероприятий: книжные выставки, концерты, беседы, выставки детских рисунков и видеопоказы. В полдень на улице Трёхсвятская началась акция «Блокадный хлеб», на которой была организована тематическая инсталляция, имитирующая пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде.

Также работала тематическая площадка «Листая страницы прошлого. Блокадные дневники», где все желающие могли ознакомиться с отдельными свидетельствами, характеризующими дни блокады.