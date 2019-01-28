Предприятие в Тверской области скрыло от прокуратуры несчастный случай, в результате которого погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-28T10:26:47+03:00

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В Тверской области прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица. Как оказалось, руководство филиала завода «Талион Терра» в Торжке скрыло от ведомства информацию о несчастном случае.

Напомним, 20 января 2019 года водитель погрузчика ехал по помещению цеха по переработке шпона. Он не заметил сотрудницу и по неосторожности сбил ее. Женщина от полученных повреждений скончалась в реанимации.

- На основании изложенного, межрайонным прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном.Материалы направлены в Государственную инспекцию труда Тверской области для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.