Центр и Заволжье в Твери остались без холодной воды
Два района Твери сегодня, 28 января, остались без холодной воды. С 09:00 начались работы в Заволжском районе на Дурмановском переулке. Там специалисты планируют заметить запорную арматуру. Холодной воды до 13:00 не будет в домах №19 и 99 на Третьяковском переулке, а также в частном секторе по улице 1-я Новозаводская и на Затверецком бульваре.
Также работы ведутся на улице Хрустальная. "Холодненькую" отключили до окончания ремонта в домах №41 корпуса 1-4.
Еще без воды до 13:00 осталась часть Центрального района из-за работ по замене пожарного гидранта. В зоне отключения улицы Симеоновская и Трехсвятская, а также Студенческий переулок.