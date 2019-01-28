Центр и Заволжье в Твери остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-28T09:58:51+03:00

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Два района Твери сегодня, 28 января, остались без холодной воды. С 09:00 начались работы в Заволжском районе на Дурмановском переулке. Там специалисты планируют заметить запорную арматуру. Холодной воды до 13:00 не будет в домах №19 и 99 на Третьяковском переулке, а также в частном секторе по улице 1-я Новозаводская и на Затверецком бульваре.

Также работы ведутся на улице Хрустальная. "Холодненькую" отключили до окончания ремонта в домах №41 корпуса 1-4.

Еще без воды до 13:00 осталась часть Центрального района из-за работ по замене пожарного гидранта. В зоне отключения улицы Симеоновская и Трехсвятская, а также Студенческий переулок.