Легковушка протаранила ГАЗель в Твери

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-28T09:29:14+03:00

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В Твери легковой автомобиль врезалась в грузовую ГАЗель. Авария произошла в воскресенье вечером, 27 января, на проспекте 50 лет Октября.

Водитель иномарки «Chevrolet» не учел сложившиеся погодные условия и не справился с управлением. В результате его автомобиль занесло, и он въехал в ГАЗель.

В аварии травмы получил один человек, однако угрозы его жизни нет. Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы.

В УГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя на момент дорожно-транспортного происшествия были трезвые.