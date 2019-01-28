2019-01-28T09:29:14+03:00
Происшествия

Легковушка протаранила ГАЗель в Твери

Травмы получил водитель
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Твери легковой автомобиль врезалась в грузовую ГАЗель. Авария произошла в воскресенье вечером, 27 января, на проспекте 50 лет Октября.

Водитель иномарки «Chevrolet» не учел сложившиеся погодные условия и не справился с управлением. В результате его автомобиль занесло, и он въехал в ГАЗель.

В аварии травмы получил один человек, однако угрозы его жизни нет. Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы.

В УГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя на момент дорожно-транспортного происшествия были трезвые.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшие выходные в Твери выпала треть месячной нормы снега
После снегопадов дороги Тверской области чистили 370 единиц спецтехники
Автобус из Тверской области опрокинулся под Вологдой
Водитель ВАЗа не справился с управлением, врезался в фуру и протаранил легковушку в Тверской области
Несовершеннолетний ребенок пострадал в аварии на трассе М-10 в Тверской области
Обладатель джипа погиб на трассе М-9 Тверской области
На время ремонта для жителей Соминки в Твери установили цистерну с питьевой водой
75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда отметили в Твери митингом, концертом и тематической акцией
Предприятие в Тверской области скрыло от прокуратуры несчастный случай, в результате которого погибла женщина
Центр и Заволжье в Твери остались без холодной воды
Более 6 700 ярмарок прошло в Тверской области в 2018 году
Отключения электроэнергии ожидаются в отдельных домах всех районов Твери
Травмпункты Твери ежедневно принимают в среднем 135 человек
В Твери в районе Соминки прорвало трубу и заливает территорию детского сада
На 10-летнего мальчика упала сосулька с крыши дома в Твери
В ДТП в Тверской области при лобовом столкновении погибли водители машин
И лопата не лишняя: Тверь чистят от снега всеми возможными средствами
Оказалось, что все жители Твери хотят в Арктику