Легковушка протаранила ГАЗель в Твери
Травмы получил водитель
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В Твери легковой автомобиль врезалась в грузовую ГАЗель. Авария произошла в воскресенье вечером, 27 января, на проспекте 50 лет Октября.
Водитель иномарки «Chevrolet» не учел сложившиеся погодные условия и не справился с управлением. В результате его автомобиль занесло, и он въехал в ГАЗель.
В аварии травмы получил один человек, однако угрозы его жизни нет. Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы.
В УГИБДД по Тверской области уточнили, что оба водителя на момент дорожно-транспортного происшествия были трезвые.