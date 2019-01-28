Более 6 700 ярмарок прошло в Тверской области в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-28T09:05:40+03:00

В 2018 года в Тверской области прошло ярмарок на 11,3% больше, чем в 2017 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2019 году площадки торговли станут удобнее для маломобильных жителей региона

Изменить размер текста: A A

В Тверской области на площадках продовольственных ярмарок создадут условия для безбарьерного доступа людей с инвалидностью и других маломобильных жителей. Также станет больше дней проведения сельскохозяйственных и специализированных ярмарок. Такое решение приняли на заседании правительства региона, которое проходил губернатор Игоря Рудени.

По итогам 2018 года в Тверской области прошли 6750 ярмарок – на 11,3% больше, чем в 2017 году. Задействованы были 1120 площадок в 35 муниципальных образованиях региона.

Жители на ярмарках могут приобрести товары от местных производителей: мясо (даже утку или кролика), копченую рыбу, различные молочные продукты, мед, овощи и другие продовольственные товары.