Более 6 700 ярмарок прошло в Тверской области в 2018 году
В Тверской области на площадках продовольственных ярмарок создадут условия для безбарьерного доступа людей с инвалидностью и других маломобильных жителей. Также станет больше дней проведения сельскохозяйственных и специализированных ярмарок. Такое решение приняли на заседании правительства региона, которое проходил губернатор Игоря Рудени.
По итогам 2018 года в Тверской области прошли 6750 ярмарок – на 11,3% больше, чем в 2017 году. Задействованы были 1120 площадок в 35 муниципальных образованиях региона.
Жители на ярмарках могут приобрести товары от местных производителей: мясо (даже утку или кролика), копченую рыбу, различные молочные продукты, мед, овощи и другие продовольственные товары.