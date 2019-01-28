2019-01-28T08:43:34+03:00
Общество

Отключения электроэнергии ожидаются в отдельных домах всех районов Твери

Плановые работы проходят еженедельно
Виктория ЖУКОВА
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Свет будут отключать в дневное времяСвет будут отключать в дневное времяФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Начало новой недели в Твери традиционно ознаменует отключение электроэнергии в домах. Это необходимая мера, чтобы специалисты смогли безопасно выполнить работы на объектах электро-сетевого комплекса. С 28 января по 1 февраля десятки домой Твери в дневное время останутся без света.

Сегодня, 28 января, работы будут проходить в Пролетарском и Центральном районах. С 10:00 до 16:00 электроэнергии не будет в отдельных домах по улицам: Спартака, Макарова, Пионерская, 1-я и 2-я Трусова, Коробкова и ул. 2-я Пролетарская.

С 14:00 до 16:00 света не будет на улицах Односторонняя, Тихвинская, Троицкая и Головинский вал.

Завтра, 29 января, отключения ожидаются в Заволжском, Пролетарском и Центральном районах. В среду, 30 января – в Заволжском и Пролетарском.

31 января без света останутся жители Пролетарского, Московского и Центрального районов. А в пятницу, 1 января - Пролетарского, Московского и Заволжского.

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