Травмпункты Твери ежедневно принимают в среднем 135 человек

СЕГОДНЯ 08:07 2019-01-28T08:07:28+03:00

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В 2018 году в травматологические пункты Твери за первой медпомощью обратились 39 436 взрослых и 9 883 несовершеннолетних жителей. Каждый день врачи принимали примерно 135 человек. Рост посещений отмечался во время летних каникул и зимой.

Причины обращений были разными: от укусов насекомых до повреждений опорно-двигательного аппарата. Например, зимой большинство жителей Твери травмировались из-за банальной спешки, а также при не соблюдении техники безопасности во время занятия спортом (сноуборд, лыжи, коньки, санки, тюбинги).

В региональном Минздраве напоминают, что лучшей профилактикой зимних травм является осторожность и осмотрительность.

Экстренную медицинскую помощь жители Твери могут получить в трех травмпунктах: при больнице №1 (Беляковский переулок, 9), при больнице №6 (улица Орджоникидзе, 34) и при больнице №7 (Петербургское шоссе, 76/1). Они работают ежедневно с 08:00 до 19:00, а с 19:00 до 08:00 - работает лишь дежурный травмпункт. В понедельник, среду и пятницу – больница №1, в четверг и воскресенье – больница №6, а во вторник и субботу – больница №7.