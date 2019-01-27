2019-01-27T23:41:01+03:00
Происшествия

В Твери в районе Соминки прорвало трубу и заливает территорию детского сада

Ремонтные работы начнутся только в понедельник
Ирина ТАРАСОВА
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Вода залила весь двор. Фото: Ольги БеловойВода залила весь двор. Фото: Ольги Беловой
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К 21 часу 27 января в Твери в районе Соминки в одном из домов прорвало трубу (ул.Хрустальная д.41, корп.2). Местные жители тут же забили тревогу. Позвонили по телефону дежурного по городу, однако это ни к чему не привело.

- У нас потоп! Заливает территорию 156-го детского садика. Вода льется по дороге. Дежурный по городу сообщил, что ремонтные работы начнутся только завтра. В кранах воды нет.

К ночи ситуация не изменилась. Вода залила двор и детсад. Причина аварии тоже пока не известна.

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