В Твери в районе Соминки прорвало трубу и заливает территорию детского сада
Ремонтные работы начнутся только в понедельник
Вода залила весь двор. Фото: Ольги Беловой
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К 21 часу 27 января в Твери в районе Соминки в одном из домов прорвало трубу (ул.Хрустальная д.41, корп.2). Местные жители тут же забили тревогу. Позвонили по телефону дежурного по городу, однако это ни к чему не привело.
- У нас потоп! Заливает территорию 156-го детского садика. Вода льется по дороге. Дежурный по городу сообщил, что ремонтные работы начнутся только завтра. В кранах воды нет.
К ночи ситуация не изменилась. Вода залила двор и детсад. Причина аварии тоже пока не известна.