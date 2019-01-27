В ДТП в Тверской области при лобовом столкновении погибли водители машин
Страшное ДТП произошло 27 января в районе населённого пункта Ярославище в Калязинском районе. На место ДТП убыли: отделение пожарно-спасательной части №32, оперативная группа Калязинского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
Было установлено, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и легкового автомобиля Toyota Hilux.
В результате ДТП пострадало 3 человека, из них 2 человека (водители 1977 и 1976 года рождения - Ред.) погибли на месте.
Пассажирка Toyota Hilux пострадала, ее госпитализировали.
На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы по деблокировке пострадавших.
Всего для ликвидации последствий аварии привлекалось 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 6 человек, 2 единицы техники.
В аварии погибло два человека. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области