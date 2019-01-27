В ДТП в Тверской области при лобовом столкновении погибли водители машин

СЕГОДНЯ 18:12 2019-01-27T18:29:52+03:00

Лобовое столкновение произошло в Калязинском районе. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Страшное ДТП произошло 27 января в районе населённого пункта Ярославище в Калязинском районе. На место ДТП убыли: отделение пожарно-спасательной части №32, оперативная группа Калязинского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Было установлено, что произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 и легкового автомобиля Toyota Hilux.

В результате ДТП пострадало 3 человека, из них 2 человека (водители 1977 и 1976 года рождения - Ред.) погибли на месте.

Пассажирка Toyota Hilux пострадала, ее госпитализировали.

На месте ДТП проводились аварийно-спасательные работы по деблокировке пострадавших.

Всего для ликвидации последствий аварии привлекалось 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 6 человек, 2 единицы техники.