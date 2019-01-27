И лопата не лишняя: Тверь чистят от снега всеми возможными средствами

СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-27T16:20:07+03:00

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27 января в Твери продолжается снегопад. Он то затихает, то вновь усиливается. В итоге только за сутки в областном центре выпала десятая доля месячной нормы снега.

Техника вышла на улицу уже с середины дня 26 января. Так как дороги стали на треть уже, то чистили и обочины. Также трактора расчищали и тротуары для пешеходов.

27 января на улицах города была замечена и внушительная техника. И не только: остановки общественного транспорта лопатами расчищали дворники.

Борьба со стихией продолжается. Снегопад может продлится еще на день.