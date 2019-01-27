Оказалось, что все жители Твери хотят в Арктику

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-27T16:03:01+03:00

По крайней мере те, кто пришел на фестиваль

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27 января на территории горсада Твери выросли яранги, в которых гостей принимали хозяева, в том числе и представители коренного населения Севера страны.

В пропавших дымом жилищах можно было узнать об особеностях быта, сфотографироваться, а за их пределами - посмотреть фильм, фотовыставку, научиться ходить группой на снегоступах, метать копье, играть на варгане и даже потанцевать с белым медведем.

Также желающие смогли заполнить флаер и поучаствовать в конкурсе #добропожаловатьварктику. Итоги конкурса станут известны 31 января. Розыгрыш пройдет в прямом эфире на сайте wearctic.ru. Победитель сможет взять с собой одного человека. Поездка запланирована на это лето.

Надо отдать должное, флаера заполняли практически все посетители фестиваля, даже те, кто еще совсем недавно жил на Севере.

- До Твери фестиваль "Добро пожаловать в Арктику" прошел в Москве и Ярославле, но такого интереса, как у вас, там не было, - поделились с "КП" организаторы мероприятия. - Некоторые берут до десятку флаеров и очень пререживают, чо не выиграют.

Фестиваь в горсаду продлится до 18 часов.