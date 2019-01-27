2019-01-27T12:58:43+03:00
Происшествия

По поводу гибели на пожаре в Тверской области женщины проводится доследственная проверка

Телесных повреждений, что говорит о криминальном характере смерти, не обнаружено
Ирина ТАРАСОВА
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Поздним вечером 26 января в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о теле женщины, которое было обнаружено в ходе тушения пожара в Андреаполе.

По факту ее гибели Западнодвинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

На место ЧП выехал следователь. Сообщается, что дом, где нашли тело погибшей, был заброшенным.

- При визуальном осмотре тела погибшей телесных повреждений,свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. В настоящее время устанавливается личность погибшей, точная причина ее смерти, а также пожара, - комментируют в региональном Следственном управлении СК РФ.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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