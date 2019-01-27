2019-01-27T13:27:46+03:00
Происшествия

В Конаковском районе Тверской области в Волге утонул мужчина

Обстоятельства гибели рыбака уточняются
Ирина ТАРАСОВА
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Обстоятельства гибели уточняютсяОбстоятельства гибели уточняются
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27 января около 10.00 в главное управление МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что в Конаковском районе в устье Мошковского залива акватории Волги местным рыбаком было обнаружено тело утонувшего мужчины.

На место выехали сотрудники инспекторского отделения ГИМС Конаковского района.

Выяснилось, что погибшему было 36 лет.

- Тело в 11.18 было извлечено из воды, передано сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели уточняются, - кратко комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

На место происшествия привлекались: оперативная группа Конаковского ПСГ, инспекторское отделение ГИМС Конаковского района, сотрудники полиции.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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