23-летний парень решил поиграть в автоугонщика, но был вычислен и задержан в Тверской области
В ночь на 27 января в полицию Вышнего Волочка Тверской области обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью угнали его автомобиль марки «ВАЗ», припаркованный у дома. Как выяснилось, водитель не подстраховался: во-первых, авто не было оборудовано противоугонной сигнализацией, во-вторых, ключи от замка зажигания он оставил также в салоне машины.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы и улики, после чего разослали ориентировки патрульным экипажам и нарядам оперативных служб.
В кратчайшие сроки похищенная машина была обнаружена. Чуть позже вышли и на угонщика. Им оказался неработающий 23-летний житель Вышнего Волочка. Мужчину доставили в отдел полиции, где он и сознался в краже.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - комментируют в пресс-службе УМВД Тверской области.