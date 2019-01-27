23-летний парень решил поиграть в автоугонщика, но был вычислен и задержан в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:50 2019-01-27T11:54:16+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В ночь на 27 января в полицию Вышнего Волочка Тверской области обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью угнали его автомобиль марки «ВАЗ», припаркованный у дома. Как выяснилось, водитель не подстраховался: во-первых, авто не было оборудовано противоугонной сигнализацией, во-вторых, ключи от замка зажигания он оставил также в салоне машины.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли следы и улики, после чего разослали ориентировки патрульным экипажам и нарядам оперативных служб.

В кратчайшие сроки похищенная машина была обнаружена. Чуть позже вышли и на угонщика. Им оказался неработающий 23-летний житель Вышнего Волочка. Мужчину доставили в отдел полиции, где он и сознался в краже.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, - комментируют в пресс-службе УМВД Тверской области.