Жителей Твери приглашают в городской сад на Арктический фестиваль

СЕГОДНЯ 11:29 2019-01-27T11:29:55+03:00

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Самый настоящий Северный полюс, правда, в мини-формате, 27 января появится в Городском саду Твери. На один день на привычной для горожан площадке вырастет северный городок, где развернется настоящая жизнь.

Праздник стартует в 13.00. Перед зрителями будут выступать представители коренных народов Севера. Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных. Подкрепиться после танцев можно будет традиционными блюдами северной кухни (с олениной и морошкой).

Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием звезд эстрадной и этнической музыки. На сцене выступят Юлияна Кривошапкина – вокалистка и мастер игры на хомусе, народный чукотский ансамбль «Кочевник», группы «Сказки» и «Янжима», а завершится мероприятие арктическим этно-сетом от диджея Дамира.

Вход на фестиваль свободный.