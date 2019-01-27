2019-01-27T11:29:55+03:00
Звезды

Жителей Твери приглашают в городской сад на Арктический фестиваль

Начало в 13.00
Ирина ТАРАСОВА
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Гостей ожидает масса интересного!Гостей ожидает масса интересного!Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Самый настоящий Северный полюс, правда, в мини-формате, 27 января появится в Городском саду Твери. На один день на привычной для горожан площадке вырастет северный городок, где развернется настоящая жизнь.

Праздник стартует в 13.00. Перед зрителями будут выступать представители коренных народов Севера. Детей и взрослых научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы, делать традиционные северные прически, подражать звукам животных. Подкрепиться после танцев можно будет традиционными блюдами северной кухни (с олениной и морошкой).

Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием звезд эстрадной и этнической музыки. На сцене выступят Юлияна Кривошапкина – вокалистка и мастер игры на хомусе, народный чукотский ансамбль «Кочевник», группы «Сказки» и «Янжима», а завершится мероприятие арктическим этно-сетом от диджея Дамира.

Вход на фестиваль свободный.

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