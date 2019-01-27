В Андреаполе Тверской области устанавливается личность человека, погибшего на пожаре

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-27T11:17:23+03:00

В сгоревшем доме были обнаружены останки человека. Фото: ГУ МЧС по Тверской области

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В 22:25 26 января в ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре на улице Пролетарская в городе Андреаполе.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №21.

Выяснилось, что возгорание произошло в нежилом одноэтажном бревенчатом доме, принадлежность которого до сих пор устанавливается.

В результате пожара огнем уполностью была ничтожена кровля на площади 45 кв.м., также повреждена внутренняя отделка по всей площади.

В 22.50 при разборе пожара обнаружен сильно обгоревший труп. Личность погибшего, а также причина пожара устанавливаются.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 12 человек и 3 единицы техники.