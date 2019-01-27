2019-01-27T11:17:23+03:00
Происшествия

В Андреаполе Тверской области устанавливается личность человека, погибшего на пожаре

Нежилой деревянный дом сгорел полностью
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В сгоревшем доме были обнаружены останки человека. Фото: ГУ МЧС по Тверской областиВ сгоревшем доме были обнаружены останки человека. Фото: ГУ МЧС по Тверской области
Изменить размер текста:

В 22:25 26 января в ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре на улице Пролетарская в городе Андреаполе.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №21.

Выяснилось, что возгорание произошло в нежилом одноэтажном бревенчатом доме, принадлежность которого до сих пор устанавливается.

В результате пожара огнем уполностью была ничтожена кровля на площади 45 кв.м., также повреждена внутренняя отделка по всей площади.

В 22.50 при разборе пожара обнаружен сильно обгоревший труп. Личность погибшего, а также причина пожара устанавливаются.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 12 человек и 3 единицы техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Твери приглашают в городской сад на Арктический фестиваль
Тверь засыпает: Техника убирает снег с обочин и чистит тротуары
Две бани сгорели в разных районах Тверской области
В результате ДТП в Вышневолоцком районе Тверской области погиб человек
Музыкальная встреча "Озеро Надежды" пройдет в ДК "Пролетарка" Твери
В Тверской области пропал 28-летний Василий Веселков
Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям быть внимательнее в снегопад
26 января, согласно народному календарю, жителям Твери советуют сидеть дома и наблюдать за кошкой
В Твери на прохожего напали с молотком, чтобы отобрать сотовый телефон
Нетрезвых водителей будут ловить в Тверской области
Семейная суббота, приуроченная к Татьяниному дню, пройдет в Твери
В Твери научат росписи по дереву
Тверской музей фотографии "Искра" уже принимает первых посетителей
Ремонт на Санкт-Петербургском шоссе в Твери закончен, движение транспорта восстановлено
В одном из поселков Тверской области все дома укрыты опасной наледью и снегом
На новые даты переносится "Нашествие – 2019" в Тверской области