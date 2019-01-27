В Андреаполе Тверской области устанавливается личность человека, погибшего на пожаре
В 22:25 26 января в ГУ МЧС по Тверской области поступило сообщение о пожаре на улице Пролетарская в городе Андреаполе.
На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №21.
Выяснилось, что возгорание произошло в нежилом одноэтажном бревенчатом доме, принадлежность которого до сих пор устанавливается.
В результате пожара огнем уполностью была ничтожена кровля на площади 45 кв.м., также повреждена внутренняя отделка по всей площади.
В 22.50 при разборе пожара обнаружен сильно обгоревший труп. Личность погибшего, а также причина пожара устанавливаются.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 12 человек и 3 единицы техники.