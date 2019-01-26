Тверь засыпает: Техника убирает снег с обочин и чистит тротуары

26 Янв. 22:40 2019-01-26T22:51:36+03:00

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26 января с 11 часов утра Тверь засыпает снегом. К обеду пройти по тротуарам в некоторых районах города было крайне сложно, а потому чуть позже на улицы вышла снегоуборочная техника.

Камазы, трактора работали до ночи. Чистили в первую очередь обочины дорог, а также тротуары.

Согласно прогнозам синоптиков, Тверь будет засыпать еще два дня.

Снег убирают с обочинФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тротуары тоже чистятФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА