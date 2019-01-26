2019-01-26T22:51:36+03:00
Общество

Тверь засыпает: Техника убирает снег с обочин и чистит тротуары

Снегопад продолжается
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Техника убирает снег в ТвериТехника убирает снег в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

26 января с 11 часов утра Тверь засыпает снегом. К обеду пройти по тротуарам в некоторых районах города было крайне сложно, а потому чуть позже на улицы вышла снегоуборочная техника.

Камазы, трактора работали до ночи. Чистили в первую очередь обочины дорог, а также тротуары.

Согласно прогнозам синоптиков, Тверь будет засыпать еще два дня.

Снег убирают с обочин Фото: Ирина ТАРАСОВА

Снег убирают с обочинФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тротуары тоже чистят Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тротуары тоже чистятФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две бани сгорели в разных районах Тверской области
В результате ДТП в Вышневолоцком районе Тверской области погиб человек
Музыкальная встреча "Озеро Надежды" пройдет в ДК "Пролетарка" Твери
В Тверской области пропал 28-летний Василий Веселков
Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям быть внимательнее в снегопад
26 января, согласно народному календарю, жителям Твери советуют сидеть дома и наблюдать за кошкой
В Твери на прохожего напали с молотком, чтобы отобрать сотовый телефон
Нетрезвых водителей будут ловить в Тверской области
Семейная суббота, приуроченная к Татьяниному дню, пройдет в Твери
В Твери научат росписи по дереву
Тверской музей фотографии "Искра" уже принимает первых посетителей
Ремонт на Санкт-Петербургском шоссе в Твери закончен, движение транспорта восстановлено
В одном из поселков Тверской области все дома укрыты опасной наледью и снегом
На новые даты переносится "Нашествие – 2019" в Тверской области