Тверь засыпает: Техника убирает снег с обочин и чистит тротуары
Снегопад продолжается
Техника убирает снег в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
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26 января с 11 часов утра Тверь засыпает снегом. К обеду пройти по тротуарам в некоторых районах города было крайне сложно, а потому чуть позже на улицы вышла снегоуборочная техника.
Камазы, трактора работали до ночи. Чистили в первую очередь обочины дорог, а также тротуары.
Согласно прогнозам синоптиков, Тверь будет засыпать еще два дня.
Снег убирают с обочинФото: Ирина ТАРАСОВА
Фото: Ирина ТАРАСОВА
Тротуары тоже чистятФото: Ирина ТАРАСОВА
Фото: Ирина ТАРАСОВА