Две бани сгорели в разных районах Тверской области

26 Янв. 22:06 2019-01-26T22:18:42+03:00

Только за субботу сгорело две бани в области. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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26 января в районе 16 часов в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о пожаре на улице Северная в Селижаровском районе.

На место прибыло отделение пожарно-спасательной части №50. Было установлено, что горит баня. Огонь уничтожил кровлю строения.. Предположительная причина пожара – перекал печи. Уже к 16:07 пожар был полностью ликвидирован.

Всего к ликвидации пожара было привлечено 3 человека и 1 единица техники.

Несколькими минутами позже, в 16:13, вспыхнула баня в СНТ «Корчевское» города Конаково. .На место пработало отделение пожарно-спасательной части №15, 6 человек и 2 единицы техники.

Огонь практически уничтожил здание. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В 16:42 возгорание локализовали..