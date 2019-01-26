В результате ДТП в Вышневолоцком районе Тверской области погиб человек

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-26T16:29:46+03:00

Один из водителей не справился с управлением

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26 января в Вышневолоцком районе Тверской области на 274 км ФАД М-10 «Россия» произошло ДТП. Информация об этом поступила и в оперативную дежурную смену регионального МЧС России.

На место аварии убыли: отделения пожарно-спасательных частей № 9, оперативная группа Вышневолоцкого пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытию на место ДТП установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель Рено Логан не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и прозошло столкновение с автомобилем ВАЗ. Водитель ВАЗа погиб.

Всего для ликвидации последствий ДТП привлекалось 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС России - 6 человек, 2 единицы техники.