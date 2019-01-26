2019-01-26T14:31:24+03:00
Звезды

Музыкальная встреча "Озеро Надежды" пройдет в ДК "Пролетарка" Твери

Начало в 15.00
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Кто хочет петь и танцевать, то добро пожаловать в ДК "Пролетарка"Кто хочет петь и танцевать, то добро пожаловать в ДК "Пролетарка"Фото: Ирина ТАРАСОВА
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27 января музыкальный театр «РИТМ».приглашает всех в ДК "Пролетарка" Твери.

В программе творческой встречи "Озеро надежды" прозвучат лучшие песни в исполнении солистов театра и зрителей.

Формат мероприятия уже полюбился. Музыкальный праздник будет проходить в семейной обстановке домашней гостиной со старым роялем и импровизированной кухней. Со сцены будут звучать русские романсы, песни современной эстрады, а также оперетта и академическое пение.

Завершится вечер песней «Озеро надежды» в исполнении руководителя музыкального театра «РИТМ», лауреата Всероссийского конкурса исполнителей народной песни Любови Жарковой и музыканта Дениса Рукина.

А танцевально-спортивный клуб «Овация» проведет для всех мастер-класс по танцам.

Начало в 15.00.

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