2019-01-26T13:42:01+03:00
Общество

В Тверской области пропал 28-летний Василий Веселков

Он не выходит на связь уже в течение трех дней
Ирина ТАРАСОВА
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Нужна помощь волонтеров. Фото: ВПСО "СОВА"Нужна помощь волонтеров. Фото: ВПСО "СОВА"
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26 января на сайте Тверского Волонтерского Поисково-Спасательного Отряда (ВПСО) «Сова» была опубликовала информация о том, что в городе Торжок Тверской области пропал Веселков Василий Сергеевич (1990 года рождения).

Сообщается, что 24 января в 8:30 он ушел из дома по адресу - ул. Пролетарская, д.38 - и не вернулся. Родственники уточняют, что до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид молодому человеку 27-28 лет, рост 175-180, спортивного телосложения, волосы светлыекороткие, глаза голубые.

Одежда: серый свитер на молнии, черная куртка н молнии, сверху комуфляжная ветровка с капюшоном, зимние дутые черные штаны на ляпках, черные ботинки 41 размера, черная шапка.

Всем, кто обладает информацией, просьба сообщить по телефонам: 8-904-359-97-85, 8-904-014-12-34 или 102.

Нужна помощь волонтеров.

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