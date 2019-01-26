2019-01-26T13:13:03+03:00
Общество

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям быть внимательнее в снегопад

Особенно во время движени по эстакадам, мостам и путепроводам
Ирина ТАРАСОВА
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Особенно внимательными надо быть на трассах и мостахОсобенно внимательными надо быть на трассах и мостах
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С 11 часов 26 января в Твери начался снегопад, то усиливаясь, то ослабевая на некоторое время. Однако Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что в ближайшее время погода не изменится. В связи с этим обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными в условиях снегопада.

Напомним, по прогнозам Тверского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 26 января в области будет наблюдаться выпадение снега. Температура воздуха в дневное время составит от -7° до -12°. 27 января по прогнозам синоптиков осадки продолжатся при температуре от -4° до -9° .

- В связи с ухудшением погодных условий водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особое внимание следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, - напоминают сотрудники УГИБДД Тверской области.

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