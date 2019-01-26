26 января, согласно народному календарю, жителям Твери советуют сидеть дома и наблюдать за кошкой

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-26T12:16:23+03:00

Раньше верили, что по поведению кошки можно предсказать погоду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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26 января (по старому стилю 13 января) в народе называли в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских), которые жили в 3-4 веках.

Кто не берет в расчет народные приметы, остается лишь проверить и удивиться. В этот день из-за холодов полагалось проводить дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме, ведь даже в старину верили, что по её поведению можно предсказать погоду. Если кошка сворачивается клубком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов.

Есть и более конкретные приметы. Туманный круг около луны, например, в Ермилин день предвещал скорую метель.

Ну, что ж, тот самый круг ночью был, снегопад утром 26 января начался в 11 часов и, согласно прогнозам синоптиков, Тверь будет засыпать на протяжении трех дней.

Об ухудшении погодных явлений и о гололедице на дорогах предупреждает и ГУ МЧС по Тверской области.