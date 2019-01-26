В Твери на прохожего напали с молотком, чтобы отобрать сотовый телефон

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-26T11:20:45+03:00

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26 января в полицию Твери обратился местный 32-летний житель. Мужчина рассказал, что на улице Индустриальная к нему подошел неизвестный, ударил молотком по голове, после чего похитил сотовый телефон и скрылся. Пострадавший позвонил в полицию после того, как пришел в себя.

Следственно-оперативная группа прибыла на место, пообщалась с потерпевшим, который смог описать нападавшего.После того ориентировка с приметами злоумышленника была передана всем наружным нарядам.

Через несколько часов личность подозреваемого удалосьустановить, после чего он был задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый местный житель.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.