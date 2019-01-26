Нетрезвых водителей будут ловить в Тверской области

СЕГОДНЯ 02:07 2019-01-26T02:42:00+03:00

Мероприятие «Контроль трезвости» пройдет в эти выходные

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В выходные, 26 и 27 января госавтоинспекция Тверской области вновь проведет мероприятие «Контроль трезвости». Главная цель - профилактика дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей.

В Управлении ГИБДД России по Тверской области напоминают: садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.

- Если вдруг вы заметили нетрезвого водителя, сообщайте! - обращается госавтоинспекция Тверской области к жителям региона.

Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: 8(4822)-58-04-00, 8(4822)-58-59-00 или 02.