Семейная суббота, приуроченная к Татьяниному дню, пройдет в Твери
Начало в 11.30
В программе праздника - мультфильм и дискотека
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26 января, в субботу, взрослых и детей приглашают на Семейную субботу "Вся семья вместе, так и душа на месте", посвященная празднованию Татьяниного дня.
В программе:
- Праздничная мини-дискотека для самых активных.
- Мастер-класс "Цветочки для Танечки" из мягкой проволоки
- Мультипликационный фильм "Танюша, Тявка, Топ и Нюша".
ул. Советская, 54.
Вход 50 руб.