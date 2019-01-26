Семейная суббота, приуроченная к Татьяниному дню, пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 01:28 2019-01-26T01:42:25+03:00

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26 января, в субботу, взрослых и детей приглашают на Семейную субботу "Вся семья вместе, так и душа на месте", посвященная празднованию Татьяниного дня.

В программе:

- Праздничная мини-дискотека для самых активных.

- Мастер-класс "Цветочки для Танечки" из мягкой проволоки

- Мультипликационный фильм "Танюша, Тявка, Топ и Нюша".

ул. Советская, 54.

Вход 50 руб.