В Твери научат росписи по дереву

25 Янв. 23:51 2019-01-25T23:56:32+03:00

Завершится занятие выполнением орнамента на дощечке по мотивам тверских расписных прялок

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26 января в Музее имени Лизы Чайкиной Твери пройдет мастер-класс росписи по дереву. Приглашают детей и родителей.

Начнется встреча с беседы про такие крупные центры народной росписи по дереву, как Хохлома, Городец, Северная Двина, а продолжится рассказом о предметах, украшенных расписным декором некогда бытовавших на нашей Тверской земле.

Мастер-класс проведёт Максим Оразкулиев, мастер декоративно-прикладного искусства, ведущий методист по выставочной работе.

Завершится занятие выполнением орнамента на дощечке по мотивам тверских расписных прялок.

Все необходимые материалы предоставляются. Для удобства можно взять свои кисти круглые колонковые или беличьи №1,2,3 и краски (гуашь или акрил).

Стоимость участия – 150 руб. с человека.

Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д.16

Часы работы с 10.00 до 18.00 (вторник-суббота).