Тверской музей фотографии "Искра" уже принимает первых посетителей
22 января в Твери состоялось открытие нового музея фотографии с многообещающим названием «Искра».
Следует отметить, что это первый музей в Тверской области, открывшийся на территории отеля. Расположился он в гостинице «Оснабрюк», но посетить его могут все желающие.
Радует, что музей многопланов. Гости смогут заглянуть в фотокафе с тематическим меню, посетить селфи зону и, конечно, сувенирную лавку, где всегда можно найти тематические магниты, брелоки, открытки с видами Твери и логотипом музея.
В музее уже работает постоянная экспозиция, где представлено множество моделей фотоаппаратов – от первых 19-20 веков до современных зеркальных камер.
Однако музей станет не только площадкой для постоянной и обновляющейся экспозиций. Также здесь планируется проведение лекций на темы селфи и винтажной фотографии, выставок и даже мастер-классов по съемке на современные смартфоны..
Ещеодно новшество - ещё в "Искре" можно пофотографироваться.
Автор музея фотографии — Роман Какоткин, член Союза фотохудожников России и Тверского фотоклуба.
Адрес музея: ул. Салтыкова-Щедрина, д.20 (отель «Оснабрюк»)
Режим работы: с 12:00 до 19:00
Организация экскурсий по предварительной записи: Роман, 8 (905) 602-66-22