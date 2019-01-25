2019-01-26T00:32:49+03:00
Звезды

Тверской музей фотографии "Искра" уже принимает первых посетителей

На площадке нового формата помимо просмотра экспозиций можно и перекусить
Ирина ТАРАСОВА
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Добро пожаловать в "Искру". Фото: Роман КакоткинДобро пожаловать в "Искру". Фото: Роман Какоткин
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22 января в Твери состоялось открытие нового музея фотографии с многообещающим названием «Искра».

Следует отметить, что это первый музей в Тверской области, открывшийся на территории отеля. Расположился он в гостинице «Оснабрюк», но посетить его могут все желающие.

Радует, что музей многопланов. Гости смогут заглянуть в фотокафе с тематическим меню, посетить селфи зону и, конечно, сувенирную лавку, где всегда можно найти тематические магниты, брелоки, открытки с видами Твери и логотипом музея.

В музее уже работает постоянная экспозиция, где представлено множество моделей фотоаппаратов – от первых 19-20 веков до современных зеркальных камер.

Однако музей станет не только площадкой для постоянной и обновляющейся экспозиций. Также здесь планируется проведение лекций на темы селфи и винтажной фотографии, выставок и даже мастер-классов по съемке на современные смартфоны..

Ещеодно новшество - ещё в "Искре" можно пофотографироваться.

Автор музея фотографии — Роман Какоткин, член Союза фотохудожников России и Тверского фотоклуба.

Адрес музея: ул. Салтыкова-Щедрина, д.20 (отель «Оснабрюк»)

Режим работы: с 12:00 до 19:00

Организация экскурсий по предварительной записи: Роман, 8 (905) 602-66-22

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